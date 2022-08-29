السياحة والآثار تشارك في الورشة الثانية لنشر محطات الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

شاركت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس، في ورشة العمل الثانية التى نظمها المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt- PV بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان “معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ”، والتي تهدف إلى تحفيز المنشآت الفندقية بالمدينة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة لإنتاج الكهرباء على أسطحها وعرض طرق التمويل البديلة لنظم الخلايا الشمسية بها من خلال اتفاقية شراء الطاقة PPA.

حضرت الورشة الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات البيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، ومحافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الدكتورة نشوى طلعت أن مبادرة تحفيز المنشآت الفندقية بالمدينة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة لإنتاج الكهرباء على أسطحها هى ثمرة التعاون بين المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt- PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارتي السياحة والآثار والبيئة.

وأضافت أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي يتبناها مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر “COP27 “، وسعى الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي نموذج متكامل لمدينة خضراء صديقة للبيئة مستدامة، حيث تمت تنظيم الورشة الأولى في فبراير الماضي من أجل وضع آلية ونشر الوعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالمدينة، و تحفيز المنشآت الفندقية بها إلي التحول لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة وتركيب محطات للطاقة الشمسية الصغيرة على أسطحها.

وأكدت خلال كلمتها على أهمية التحول للطاقة الخضراء دعماً لمبادئ السياحة المستدامة في إطار استعدادات القطاع السياحي بأكمله وخاصة المنشآت الفندقية للتحول إلى الأخضر استعدادا لمؤتمر COP27، مؤكدة على أهمية التحول للطاقة الخضراء.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الكريم على أهمية التحول الأخضر في جميع المجالات، وضرورة دعم قطاع الفنادق من خلال برنامج نظم الخلايا الشمسية بالفنادق لتحفيزه على التحول الأخضر.

وأوضح أليساندرو فراكاسيتي أن الهدف ليس مجرد التطلع لأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء فقط وأنما أن تكون أكثر وجهة سياحية خضراء على مستوى العالم.

و تم عرض قصص نجاح الفنادق التي قامت بتركيب محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ منذ شهر فبراير ٢٠٢٢ وحتى الآن، كما أعلنت الدكتورة هند فروح عن ١٠ منح جديدة للفنادق لتمويل محطات الطاقه الشمسية الصغيرة ، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات التي تقوم بتمويل نظام شراء الطاقة PPA لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة باستعراض العروض الفنية التي تقدمها للفنادق في هذا الشأن.