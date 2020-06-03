استثمار

«السياحة والآثار» تستهدف افتتاح 6 متاحف وقصر البارون خلال الفترة المقبلة

أبرزها متحف العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة
دعاء محمود 2:14 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 2:14 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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استعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، أمس، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار.

وأكد د. وزيري التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقًا للجدول الزمني المحدد لها مسبقًا.

وتضم هذه الافتتاحات متاحف كلٍّ من العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

وخلال الاجتماع وجّه وزير السياحة والآثار بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات والاستعدادا لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين، وفقًا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.

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بقلم دعاء محمود

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