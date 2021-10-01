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السياحة والآثار تبدأ حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين والحدائق العامة

بهدف إظهار التماثيل بالشكل اللائق
السيد فؤاد 6:41 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 6:41 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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تبدأ وزارة السياحة والآثار في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد ٣ أكتوبر ٢٠٢١.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات له إن الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدا أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

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ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الصيانه الدورية تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة؛ بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وسوف تستمر المرحلة لمدة شهر تقريبا وستشمل حوالي ٨٠ ميدانا في محافظات “القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا والاسكندرية والبحيرة وشرق الدلتا والبحر الأحمر والاسماعيلية وبورسعيد”.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بدأت في ٢٢ محافظة، وكان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزيينه بمسلة وعدد من الكباش وافتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.

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بقلم السيد فؤاد

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