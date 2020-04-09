السياحة والآثار: استمرار إغلاق المتاحف وتعليق الفعاليات بالفنادق حتى 23 أبريل

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

قررت وزارة السياحة والآثار استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة لحين إشعار آخر.

كما قررت استمرار إغلاق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية حتى 23 أبريل 2020.

يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والاحتفاليات التي تضم عددًا كبيرًا من تجمعات المواطنين، واستمرار إغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية.

وكذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا المستجد”.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير جميع المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار كانت قد اغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق امام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الإثنين 23 مارس وحتى 15 أبريل الجاري.