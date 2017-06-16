السياحة: ننسق لصرف مستحقات شركات الطيران عن الرحلات الداخلية

المال - خاص قال اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مجموعة عمل برامج تحفيز الطيران بوزارة السياحة تنسق حاليا مع الشركة المصرية للمطارات لصرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات الطيران نظير ما نظمته من رحلات سياحية إلى المقاصد السياحية المصرية عن شهر نوفمبر 2016.وأضاف نائب رئيس ال



المال – خاص



قال اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مجموعة عمل برامج تحفيز الطيران بوزارة السياحة تنسق حاليا مع الشركة المصرية للمطارات لصرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات الطيران نظير ما نظمته من رحلات سياحية إلى المقاصد السياحية المصرية عن شهر نوفمبر 2016. وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مجموعة العمل مستمرة في مراجعة باقى مستحقات شركات الطيران عن ذات الشهر طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن والتي اعتمدها وزير السياحة، في إطار العمل على تشجيع شركات الطيران على تسيير مزيد من الرحلات السياحية إلى المقصد المصرى لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه.