السياحة: نسعى لتفعيل صندوق بابيروس لتمويل المشروعات المتعثرة

دعاء محمودأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اعتزامها تفعيل صندوق الاستثمار السياحى "بابيروس" لتمويل المشروعات السياحية والفنادق المتعثرة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتواصل مع رئيس شركة أيادى أسامة صالح للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالصندوق.وأضافت المشاط، خلال ا

دعاء محمود





أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اعتزامها تفعيل صندوق الاستثمار السياحى “بابيروس” لتمويل المشروعات السياحية والفنادق المتعثرة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتواصل مع رئيس شركة أيادى أسامة صالح للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالصندوق.

وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت، اليوم، بعنوان السياحة والاقتصاد، أن الصندوق هدفه تمويل المشروعات السياحية المتعثرة، وبلغ رأسماله نحو 50 مليون جنيه، مؤكدة أنها تسعى لزيادة رأسماله.

وردًّا على تساؤل الصحفين حول إمكانية الترويج للصندوق لدى صناديق سيادية عربية خلال ملتقى السفر العربى بدبي نهاية أبريل المقبل، أكدت أن الترويج مستبعد فى الوقت الحالى، والهدف من التواجد بمعرض دبي الترويج لمصر وزيادة حصتها من السوق العربية.