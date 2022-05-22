السياحة : معاقبة 9 شركات خالفت قانون بوابة العمرة المصرية

عاقبت وزارة السياحة والآثار ٩ شركات سياحية قامت بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة أنه هذه الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلي لمدة عام وذلك نظراً لقيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.

وأكدت سامي على أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة المصرية للعمرة في تحقيقها تصب في صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معاً، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بكافة الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.