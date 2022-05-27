«السياحة»: «مصر ترحب بضيوفها» حققت نتائج إيجابية للقطاع

حققت الحملة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بداية أبريل الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram) تحت عنوان “مصر ترحب بضيوفها” للتعريف بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، نتائج إيجابية ملحوظة في الدول التي تم إطلاق الحملة بها وهي كازاخستان والجزائر والسعودية والكويت والإمارات وجنوب أفريقيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ إن هذه الحملة نجحت في الوصول إلى ما يقرب من 60 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بهذه الدول، وحققت نسب مشاهدة إلى ما يقرب من 157 مليون مشاهدة.

وأضاف أنه في كازاخستان وصلت إلى 5 ملايين مستخدم وحققت 11 مليون مشاهدة، وفي الجزائر وصلت إلى ما يقرب من 13 مليون مستخدم، وحققت 52 مليون مشاهدة.

وفي السعودية وصلت إلى ما يقرب من 7.5 مليون مستخدم ووصلت عدد المشاهدات بها إلى 17 مليون مشاهدة، أما الكويت فوصلت إلى ما يقرب من 1.8 مليون مستخدم، وحققت 5.6 مليون مشاهدة، وفي دولة الإمارات العربية وصلت إلى ما يقرب من 3.9 مليون مستخدم، وحققت 9 ملايين مشاهدة.

وفي جنوب أفريقيا وصلت إلى ما يقرب من 5.2 مليون مستخدم وحققت 9.9 مليون مشاهدة، وفي أذربيجان وصلت إلى ما يقرب من 2.4 مليون مستخدم وحققت 4.3 مليون مشاهدة.

أما في جورجيا فوصلت إلى ما يقرب من 2 مليون مستخدم وحققت 5.8 مليون مشاهدة، وفي أرمينيا وصلت إلى ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم وحققت 4 ملايين مشاهدة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من (إنجلترا، أمريكا، تشنجن، الاتحاد الأوروبي، اليابان، نيوزيلاندا، كندا، استراليا) على جواز السفر.

كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى، خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية Credit Card أو ما يغطي إقامتهم في مصر.