السياحة: مشروع المتحف الكبير يعكس التعاون بين مصر واليابان

المال - خاص قالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، إن مشروع المتحف المصري الكبير يعكس مدي التعاون بين مصر واليابان، مؤكدة افتتاحه خلال العام المقبل ليصبح وجهة سياحية هامة لمصر. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية، والمنعقدة…

المال – خاص

قالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، إن مشروع المتحف المصري الكبير يعكس مدي التعاون بين مصر واليابان، مؤكدة افتتاحه خلال العام المقبل ليصبح وجهة سياحية هامة لمصر.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل المصرية اليابانية، والمنعقدة -اليوم الإثنين- تحت عنوان سبل تطوير منطقة الأهرامات، بحضور وزير الآثار خالد العناني، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالإضافة إلى السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وزاهي حواس عالم الآثار للمصري.​

وأضافت عادلة، أن مصر كانت تستقبل أعداد كبرى من السائحين اليابانيين، خلال الفترة الماضية، ثم توقفت لفترة، ولكن مع إطلاق رحلات الطيران لطوكيو بعد توقف 4 سنوات ستكون بداية مبشرة.