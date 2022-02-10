استثمار

«السياحة»: لجان تفتيش على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية

غلق 21 منشأة فندقية إداريا
دعاء محمود 9:38 م, الخميس, 10 فبراير 22 9:38 م, الخميس, 10 فبراير 22

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قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بإيفاد مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

يأتي ذلك استكمالاً للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

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وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان قامت خلال المرور بمتابعة المستوى السياحي ومدي تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه اللجان قامت بالمرور على 81 منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينهم 62 فندقاً عائماً و19 فندقاً ثابتاً، إضافة إلى 40 منشأة فندقية فى محافظة جنوب سيناء، و113 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و43 منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

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وأضاف عامر أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد 21 منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، إضافة إلى غلق 42 منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقهم للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وقد تم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافى هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقاً للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلهم بعد توفيق أوضاعهم.

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بقلم دعاء محمود

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