«السياحة»: لا يحق لأي فندق تابع للوزارة منع أي سيدة أو فتاة من الإقامة لأي سبب

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية إن منع السيدات أقل من 40 عاما من الإقامة بالفنادق، كان إجراء من أحد الفنادق والتي تعمل بترخيص من إدارة المحليات في محافظة الإسكندرية .

وأضاف العاصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”، أن هذا الأمر مماثل لما حدث في واقعة البوركيني في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وتلك القرى أيضا لا تعمل تحت إشراف وزارة السياحة.

وتابع: بالنسبة للفنادق التابعة لوزارة السياحة لا تستطيع منع أي شخص رجل أو سيدة من الإقامة فيه، “مفيش فندق تابع لوزارة السياحة يمنع سيدة أو فتاة من النزول بدون الزوج أو الأب” .

وأشار العاصي الي أن من يخالف تلك التعليمات يحاسب، ووارد حدوث مخالفة في التعليمات ويتم التحقيق فيها، حتى لو كان الفندق 5 نجوم.

وأوضح العاصي، أن الفندق الذي أثير حوله الأزمة الأخيرة تقدم بأسماء حجوزات لنزلاء عازبات بالفعل، وإدارة الفندق أكدت عدم وجود حجز مسبق من إحدى الفنانات .