استثمار

«السياحة» : عدم السماح بدخول المواطنين مقرات الوزارة إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا

الوزارة بدأت أيضًا، في 15 نوفمبر الماضي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها،
دعاء محمود 7:39 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 7:39 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم، بالبدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأي مواطن بدخول أية منشأة حكومية لتلقّى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة PCR حديثة قبل دخولهم مقرات الوزارة.

وأكدت سامية سامي، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، قيام الوزارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

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تجدر الإشارة إلى أن الوزارة بدأت أيضًا، في 15 نوفمبر الماضي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها،

كما قامت الوزارة بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

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بقلم دعاء محمود

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