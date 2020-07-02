السياحة: حصول 179 فندقا في 14 محافظة على شهادة السلامة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصول 179 فندقًا بـ 14 محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 31 فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و63 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، و 38 فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و8 فنادق بمحافظة دمياط، و3 فنادق بمحافظة الاسماعيلية.

كما أقرت اللجنة باستيفاء 5 فنادق بمحافظة السويس، و 9 فنادق بمحافظة المنيا، و 5 فنادق بمحافظة أسيوط، و 3 فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و 8 فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

وأوضح العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 480 فندقا بـ 19 محافظة علي مستوي الجمهوية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.