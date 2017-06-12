السياحة: تيسير إجراءات الدخول للمقيمين في الخليج

دعاء محمودأكد يحيى راشد، وزير السياحة، على تبنى مصر سياسات لجذب الأشقاء العرب، وأهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم، من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة 6 شهور.وأضاف الوزير، في بيا

دعاء محمود

أكد يحيى راشد، وزير السياحة، على تبنى مصر سياسات لجذب الأشقاء العرب، وأهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم، من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة 6 شهور.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه تم منح رعايا دول الهند وباكستان وأندونيسيا والفلبين وسيريلانكا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بغرض السياحة تأشيرات دخول بموانئ الوصول المختلفة شريطة حملهم إقامة سارية بالدول المقيمين بها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمواطني دول المغرب العربي الشقيق.

وأكد وزير السياحة أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية، وهناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها.