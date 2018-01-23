السياحة توقف الفندق العائم بالأقصر وتشكل لجنة للتحقيق

دعاء محمود:أكد ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة الشركات بجنوب الصعيد، أن انخفاض منسوب مياه النيل، وشحوط المراكب السياحية بالأقصر، هو السبب الرئيسى فى تسمم 29 مصريا وثلاثة سعوديين بأحد الفنادق العائمة أمس بالأقصر.وأضاف لـ«المال» أن شحوط المراكب، أدى إلى توقف المواتير وتعطل الثلاج

دعاء محمود:

أكد ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة الشركات بجنوب الصعيد، أن انخفاض منسوب مياه النيل، وشحوط المراكب السياحية بالأقصر، هو السبب الرئيسى فى تسمم 29 مصريا وثلاثة سعوديين بأحد الفنادق العائمة أمس بالأقصر.

وأضاف لـ«المال» أن شحوط المراكب، أدى إلى توقف المواتير وتعطل الثلاجات، مما تسبب فى فساد الأغذية المحفوظة بها، لافتا إلى أن المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وانتقد أداء وزارة الرى فى التعامل مع أزمة شحوط المراكب السياحية، مؤكداً أنها لم تنسق مع وزارة السياحة، لإحاطة أصحاب الفنادق العائمة بالأزمة، فضلاً عن عدم إجرائها أعمال التكريك فى موعدها.

وكانت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، شكلت أمس، مجموعة عمل من الوزارة للتحقيق فى إصابة عدد من الأشخاص، على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، بحالات إعياء، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك، ومتابعة الموقف والاطمئنان على أحوال المصابين، بالتنسيق مع محافظ الأقصر، ووزارة الصحة وشرطة السياحة والآثار.

وأصدرت الوزيرة تعليمات بدفع لجنة من مكتب الوزارة بالأقصر، للتفتيش على الفندق العائم بالاشتراك مع «الصحة» للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة وإعداد تقرير، والتنبيه على الفندق بعدم تسكين مجموعات جديدة، وتأجيل الإبحار، لحين تأكد الوزارة من السلامة الصحية به وانتهاء التحقيقات.

وأشارت إلى أنها كلفت لجنة من المفتشين التابعين للوزارة، بالتفتيش على جميع الفنادق العائمة التى تعمل حاليا بالأقصر، للتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات الصحية، مؤكدة حرص الوزارة على وسلامة جميع السائحين المصريين الذين يقضون إجازاتهم فى المقاصد السياحية المختلفة.

و قال عبد الفتاح العاصى، وكيل الوزارة، ورئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن المصابين كانوا على متن فندق عائم وصل إلى الأقصر من مدينة أسوان مساء أمس، وبه 77 نزيلا بينهم 72 مصريا و3 سعوديين.

وتابع أن الواقعة بدأت بشعور عدد من نزلاء الفندق بحالات إعياء، مشيرا إلى أنه تم نقل 29 مصريا و3 سعوديين، إلى مستشفى الأقصر الدولى ومستشفى أرمنت العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم وتقديم العلاج اللازم.

وأضاف أنه تمت متابعة الحالات بمعرفة مدير عام مكتب الوزارة بالأقصر، وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، للاطمئنان عليهم حتى خروجهم من المستشفى، موضحا أنه سيتم إعادتهم إلى الفندق للراحة لحين عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء رحلتهم.