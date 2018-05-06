السياحة توفر 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج بري

- شلبي: 71 شركة أدخلت الحد الأقصى المسموح به للتسجيل في فئة الخمس نجومدعاء محمود:قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج البري لهذا العام تصل إلى 300 أتوبيس موديل 2009، مشيرا إلى أن عدد ال

– شلبي: 71 شركة أدخلت الحد الأقصى المسموح به للتسجيل في فئة الخمس نجوم



دعاء محمود:

قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج البري لهذا العام تصل إلى 300 أتوبيس موديل 2009، مشيرا إلى أن عدد الحجاج البري يصل إلى 12 ألف حاج بري.

وأضاف شلبي خلال مؤتمر الإعلان عن القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة والصحة لتخصيص عددا من البعثات الطبية لرعاية الحجاج خلال الموسم.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي قامت بإدخال الحد الأقصى المسموح به للتسجيل في المستوى الأول للخمس نجوم بلغت 44 شركة ولذات الفئة في المستوى الثاني 14 شركة والمستوى الثالث 13 شركة بإجمالي 71 شركة وبزيادة 27%، أما المستوى الثاني لفئة الأربع نجوم بلغ 16 شركة وفي المستوى الثاني والثالث 36 شركة بإجمالي 52 شركة بزيادة 25.6%.