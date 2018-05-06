السياحة توفر 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج بري

دعاء محمودقال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج البري لهذا العام تصل إلى 300 أتوبيس موديل 2009، مشيرا إلى أن عدد الحجاج يصل إلى 12 ألف حاج.وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن هن

دعاء محمود

قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج البري لهذا العام تصل إلى 300 أتوبيس موديل 2009، مشيرا إلى أن عدد الحجاج يصل إلى 12 ألف حاج.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن القرعة الإلكترونية للحج السياحي، أن هناك تعاوناً بين وزارتي السياحة والصحة لتخصيص عدد من البعثات الطبية لرعاية الحجاج خلال الموسم.

وتابع أن عدد الشركات التي قامت بإدخال الحد الأقصي المسموح به للتسجيل في المستوي الأول للخمس نجوم بلغت 44 شركة ولذات الفئة في المستوي الثاني 14 شركة والمستوي الثالث 13 شركة بإجمالي 71 شركة وبزيادة 27% ، أما المستوي الثاني لفئة الأربع نجوم بلغ 16 شركة وفي المستوي الثاني والثالث 36 شركة بإجمالي 52 شركة بزيادة 25.6%.