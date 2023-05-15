«السياحة» توافق مبدئيا على طلب كيانات النقل بشراء أتوبيسات ذات موديلات قديمة

وافقت وزارة السياحة بشكل مبدئى على طلب شركات النقل السياحى بإمكانية التعاقد على شراء حافلات موديلات ثلاث سنوات سابقة من عام الترخيص، فى محاولة للتغلب على أسعار المركبات الجديدة، حسبما ذكر مصدر مطلع.

أوضح المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن الأمر يستهدف فى المقام الأول سد الفجوة الكبيرة فى النقل السياحى، فى ظل عدم قدرة المصانع المحلية على إنتاج الأعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة، مما يعرض القطاع لمشاكل كثيرة.

وأضاف لـ«المال» أن المقترح تقدم به اتحاد الغرف السياحية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الصعود الكبير الذى شهدته أسعار الأتوبيسات بمختلف أنواعها، بناء على طلب الكيانات العاملة فى القطاع، التى لم تعد لديها القدرة المالية على شراء موديلات العام.

وأكد أن ذلك لا يتعارض مطلقا مع معايير التشغيل سواء الموضوعة من «السياحة» أو جهاز تنظيم النقل البرى الدولى التابع لوزارة النقل، والمعنى بالموافقة على تسيير الحافلات داخل الدولة، وخارجها.

كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد كشفت فى حصر أجرته العام الماضي، أن قطاع السياحة أصبح يعانى من نقص شديد فى أسطول النقل الداخلى إذ سجل 3 آلاف أتوبيس أواخر 2021 مقارنة بـ5 آلاف بنهاية 2010.

وأوضح المصدر أن سعر الأتوبيس الجديد تجاوز 7 ملايين جنيه، بينما تتراوح تكلفة الموديلات الأقدم من 3.5 إلى 4.5 مليون، ومن ثم لابد من إيجاد حل لتوفير مركبات كافية لأعداد السياحة المتوقع وصولها للسوق المحلية، مع مراعاة الوضع الصعب الذى تواجهه الشركات وعدم قدرتها المالية على تنفيذ الاستثمارات المطلوبة فى الوقت الحالى. من جانبه، أكد مصدر بوزارة النقل أنه لا يوجد مانع فى منح الموافقات اللازمة لتسيير الحافلات السياحية من غير عام الترخيص طالما كانت جديدة وخالية من أى عيوب فنية، مشيرًا إلى أن اشتراط تشغيل حافلات ذات «موديلات جديدة» تحكمها فى الأساس معايير الأمان والسلامة الفنية.