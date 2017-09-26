السياحة توافق على مد برنامج تحفيز الطيران عاماً إضافياً

أحمد عاشور:أعلنت هيئة التنشيط السياحى أمس، عن موافقة صندوق السياحة من حيث المبدأ على مد برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم، الذى وضعته بالتعاون مع وزارة الطيران منذ نوفمبر 2016، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أكتوبر المقبل، لمدة عام إضافى.وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام، ما يؤكد ذل

أحمد عاشور:

أعلنت هيئة التنشيط السياحى أمس، عن موافقة صندوق السياحة من حيث المبدأ على مد برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم، الذى وضعته بالتعاون مع وزارة الطيران منذ نوفمبر 2016، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أكتوبر المقبل، لمدة عام إضافى.

وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام، ما يؤكد ذلك، تحت عنوان «السياحة تبحث مد الطيران العارض لمدة عام».

من جانبها قالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إنه يجرى مراجعة ضوابط صرف الحافز، من حيث اشتراطات امتلاء الطائرات، وقيمة الدعم المالي، مع استمرار ألية الصرف من خلال الشركة المصرية للمطارات المملوكة لوزارة الطيران، عبر خفض الرسوم للطيران الأجنبى بالقيم المتفق عليها، بدلاً من التعامل المباشر بين الوزارة والشركات الأجنبية، وأضافت أنه من المقرر الاستقرار على قيمة الدعم الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت هيئة التنشيط السياحى فى بيان أصدرته أمس، أن رئيسها هشام الدميري، اعتمد أعمال لجنة تحفيز الطيران، تمهيدا لصرف مستحقات الشركات المتقدمة للاستفادة من البرنامج حتى ديسمبر، وتشمل المستحقات الطيران بأنواعه «العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف والمختلط» من جميع الأسواق، وخاصة الأوكرانى والألمانى والإيطالى .

وقالت الهيئة إنه من المنتظر الانتهاء من أعمال المراجعة لحزمة أخرى من برامج التحفيز المنفذة منذ يناير وحتى مارس 2017، على أن يتم الصرف أكتوبر المقبل.

وتشمل منظومة التحفيز 4 برامج، يشترط الأول منها تسيير شركات الطيران المنتظم منخفض التكاليف 22 رحلة أسبوعيًا للمطارات المصرية، وألا تقل نسبة امتلاء الطائرة عن %80 للحصول على حافز قدره 6000 دولار للرحلة، يسدده صندوق السياحة، نيابة عن شركة الطيران الأجنبية، فى صورة تخفيض جزء من رسوم الخدمات الأرضية بالمطارات المصرية.

ويتعلق البرنامج الثانى بتحفيز الطيران منخفض التكاليف المنتظم والعارض، ويشترط ألا يقل عدد الرحلات عن 21 أسبوعيًا، وألا تقل نسبة الامتلاء عن %80، وأن يكون الحجز للإقامة الفندقية، وتبلغ قيمة التحفيز للرحلات المنتظمة 6 آلاف دولار، والطيران العارض 3000 دولار.

أما البرنامج الثالث فهو مخصص لشركات الطيران التى تقوم بتنظيم رحلات تتراوح بين 10 و20 أسبوعيًا «منخفض التكاليف منتظم وعارض» للمطارات المصرية، ويتم تحفيزها بمبلغ قدره 4 آلاف دولار للرحلات المنتظمة، و2000 دولار لرحلات الطيران العارض، شريطة أن تصل نسب الامتلاء إلى %80.

ويتضمن البرنامج الأخير تحفيز الطيران العارض بمبلغ 3000 دولار عن كل رحلة للمطارات المصرية، بشرط ألا تقل نسبة امتلاء الطائرة لمطارى شرم الشيخ والغردقة، عن %80، ولمطار مرسى علم %65، ولمطارات «الأقصر – أسوان – طابا – مرسى مطروح – العلمين» %50.