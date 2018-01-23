السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا – توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا- الكونغو- جيبوتى- الكونغو الديمقراطية- جزر القمر- أثيوبيا- موريشيوس) وقد بدأ البرنامج التدريبى يوم 14 يناير الحالى ويستمر لمدة 11 يوما، يأتى ذلك فى إطار الجهود الرامية لتوطيد أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل خاصة فيما يتعلق بالتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية وتبادل الخبرات.

ويتضمن البرنامج التدريبى العديد من الموضوعات السياحية، من أهمها كيفية الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال السياحة، إلى جانب التعريف بأهم المقاصد السياحية المصرية، وأهم الأنماط السياحية فى مصر، خاصة السياحة البيئية علاوة على التسويق والترويج.

و يشمل البرنامج ورشة عمل عن السياحة سيتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بتفعيل التعاون السياحى المشترك، فضلا عن زيارة تعريفية لبعض المقاصد السياحية المصرية، إلى جانب زيارات ميدانية لأهم المزارات السياحية، مثل المتحف المصرى والأهرامات وأبو الهول وزيارة لمدينة الفيوم.

و قال حسن سليم، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتدريب بوزارة السياحة، إن البرنامج يقوم بتنفيذه قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويهدف إلى تعميق العلاقات السياحية والتعريف بالمقصد المصرى وعرض التجربة المصرية فى مجال التدريب السياحى.