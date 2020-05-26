«السياحة» تنشر بيانا جديدا بقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية (صور)

أرسلت وزارة السياحة والآثار بيانا جديدا بقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزارء وفقا لمعايير منظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار سياسة التعايش مع فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في شل الحركة السياحية بين الدول.

والفنادق المرخص لها استقبال النزلاء تزيد عن 70 فندقا، وتأتي البحر الأحمر في المقدمة بأكثر من 34 فندقا، و10 فنادق في شرم الشيخ، وفندق في كل من طابا ونوبيع ودهب، و9 فنادق في مرسى مطروح، و3 في السخنة، و7 في القاهرة، و5 في الإسكندرية.

فنادق البحر الأحمر









جنوب سيناء

الإسكندرية

القاهرة

مرسى مطروح

السخنة

مواقع الفنادق على الخريطة

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية في وقت سابق، إن أعمال الفحص تمت من خلال لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية.

وتابع في بيان اليوم أن الفحص أسفر استيفاء أكثر من ٧٠ فندقا جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

وذكر أن لجان الفحص ستواصل أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

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