استثمار

«السياحة» تنشر بيانا جديدا بقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية (صور)

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أحمد عاشور 9:42 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 9:42 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

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أرسلت وزارة السياحة والآثار بيانا جديدا بقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزارء وفقا لمعايير منظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار سياسة التعايش مع فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في شل الحركة السياحية بين الدول.

والفنادق المرخص لها استقبال النزلاء تزيد عن 70 فندقا، وتأتي البحر الأحمر في المقدمة بأكثر من 34 فندقا، و10 فنادق في شرم الشيخ، وفندق في كل من طابا ونوبيع ودهب، و9 فنادق في مرسى مطروح، و3 في السخنة، و7 في القاهرة، و5 في الإسكندرية.

فنادق البحر الأحمر



جنوب سيناء

الإسكندرية

القاهرة

مرسى مطروح

السخنة

مواقع الفنادق على الخريطة

قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في العيد.. بالموقع وآلية التواصل (خريطة تفاعلية)

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية في وقت سابق، إن أعمال الفحص تمت من خلال لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية.

وتابع في بيان اليوم أن الفحص أسفر استيفاء أكثر  من ٧٠ فندقا جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

وذكر أن لجان الفحص ستواصل أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

كل ما تريد معرفته عن ضوابط السلامة الصحية الجديدة للفنادق المصرية

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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