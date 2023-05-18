«السياحة» تنتهي من تأهيل مسار العائلة المقدسة بتكلفة 120 مليون جنيه

تستعد وزارتا السياحة والتنمية المحلية، لإطلاق مسار العائلة المقدسة أول يونيو المقبل بعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية وتأهيل 25 موقعًا، تمثل كل النقاط الواقعة على الطريق، بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، وفقًا للمهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجى بوزارة السياحة والآثار.

وأضاف «الجندى» لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر عقد أمس الأول فى محافظة بورسعيد، أنه جار حاليًّا دراسة طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الملاصقة للمسار على شركات القطاع الخاص لتشييد عدد من الفنادق ومراكز والمنتجات السياحية، التى تعكس الهوية البصرية للمكان.

وأوضح أن الوزارة انتهت من 70% من مخطط الدراسة لمسار العائلة، وتم الاتفاق على بعض الشروط والمعايير اللازمة التى سينفذها مستثمرو القطاع الخاص لضمان الحفاظ على طبيعة المكان وقدسيته وطابعه المحلى.

يُذكر أن إيرادات مصر من القطاع السياحى ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 43.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليار فى الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار بالفترة المماثلة نفسها من العام المالى الماضي، وفقًا لبيان البنك المركزي.

وقال «الجندى» إن إحياء مسار العائلة بمصر يستهدف جذب نوعية جديدة من السياحة الدينية طوال العام، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع شركات القطاع لوضع برامج زيارة للمسار فى جميع المحافظات، ولا سيما أنه يمتد بطولة 3500 كيلومتر ويضم 25 نقطة ذهابًا وإيابًا من سيناء وحتى أسيوط.

وتستهدف الحكومة المصرية استقبال 15 مليون سائح أجنبى خلال 2023، مقابل 11.7 مليون فى 2022، بنسبة نمو 28%، وذلك بعد صعود الإقبال بنحو 35% أول شهرين من العام الحالي.