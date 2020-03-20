«السياحة» تقرر غلق المطاعم والنوادي الصحية بالفنادق أمام الزائرين

قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، غلق كل المطاعم والنوادي الليلية والصحية، وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.

قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في اطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.