السياحة تفقد 80% من الحجوزات الجديدة بسبب «كورونا».. والحكومة تعد تقريرًا خلال أسبوع

تنتهى الحكومة من إعداد دراسة متكاملة عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى خلال أسبوع، بحسب ما أكدته هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزيرة التخطيط: اجتماع مرتقب مع «العناني» لمعرفة الأضرار.. ونسعى لتعظيم الجوانب الإيجابية

قالت الوزيرة أنها ستعقد قريباً جلسة مع خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لتحديد التداعيات السلبية على السياحة، فى ظل حالة الذعر التى يعانى منها العالم نتيجة الفيروس الجديد.

وأضافت أن حجم التجارة العالمية يتأثر بالتأكيد بتباطؤ الاقتصاد الصيني، الذى يستحوذ على %20 من تجارة العالم، لكن كما يوجد أضرار من المتوقع أن تظهر نقاط إيجابية يمكن الاستفادة منها.

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى %80 فى حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

الشاعر: التباطؤ فى حركة الوفود تشهده كل دول العالم.. ولا إلغاء للتعاقدات الحالية

أضاف الشاعر لـ»المال»، أن تباطؤ معدل الحجوزات تشهده جميع دول العالم بسبب التخوف من السفر تجنبًا للعدوى، منوهًا أنه لا توجد أى إلغاءات فى الحجوزات الحالية.

أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف، للتباحث بشأن هذا الملف.

نوه يوسف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تقرر الاستمرار فى الأنشطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة وعدم الانسحاب، نظراً لأن الوضع «مؤقت» بحسب رأيه.

أشار إلى أن التباطؤ فى الحجوزات السياحية لجميع دول العالم، وليس لمصر فقط، موضحاً أنه بمجرد انحسار الأزمة سيعود الإقبال على السياحة والسفر مرة أخري، قائلاً: «السياحة أصبحت مثل الطعام والشراب».

كان أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر تعمل بشكل منتظم، ولا توجد أى قيود أو حظر على سفر السائحين للمقصد المصري.

أشار إلى أن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدين انتظامها وسيرها بشكل طبيعي.

تابع أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والطيران المدنى وغرف المنشآت الفندقية والسياحية، لاتخاذ وتفعيل الإجراءات الوقائية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة، وكورونا تحديدًا.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية لتطبيقها والعمل بموجبها.

أخطرت وزارة السياحة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء، التى تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أى حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية.

ياسمين فؤاد: نعمل على تقليل التكدس فى المحميات.. وسرعة إزالة المقالب العشوائية

قررت وزيرة البيئة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة إقبال الزوار والسياح على المحميات الطبيعية، والعمل على خفض التكدسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتواصل المستمر مع وزارة الصحة.

قالت الوزيرة، ياسمين فؤاد، ردا على سؤال لـ«المال» عن استعدادات الوزارة لمواجهة فيروس كورنا: «نعمل على خفض التكدسات وتنظيم عمل زيارة المحميات الطبيعية واستخدام وسائل الأمان والنظافة، وملاحظة الزوار للتأكد من سلامتهم».

أوضحت أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة، لاتباع الإرشادات العامة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الوزراة تعمل على سرعة تنفيذ مخطط القضاء على المقالب العشوائية، ضمن خطة منظومة المخلفات الجديدة بالتعاون مع الوزرارة الأخري.

فى سياق متصل، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن تأجيل المؤتمر الاقتصادى الدولى «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار» الذى كان من المقرر انعقاده فى الفترة من 21-22 مارس الجاري.

قال بيان الهيئة: «رغم تطلع الهيئة واستعدادها لتنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الاستثمار، إلا أننا اضطررنا للإلغاء بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19)، التى أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، وفى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر».

يذكر أن مصر للطيران أعلنت عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، اعتبارًا من السبت ولحين إشعار آخر.

قالت الشركة فى بيان لها، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، اعتبارًا من السبت ولمدة أسبوع، قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس «كورونا»، ولم تظهر عليها أى أعراض، وقال بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، إن ذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى الأقصر.

كان خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، صرح أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكى، وفور عودتها إلى بلادها، ووردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

أحمد عاشور ودعاء محمود وعصام عميرة