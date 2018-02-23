السياحة تفتح العمرة وتعتمد ضوابطها

تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة المال- خاص اعتمدت، أمس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس 2018

تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة









المال- خاص

اعتمدت، أمس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس 2018.

تضمنت الضوابط مد موسم العمرة الى أربعة أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.

أعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ (أي ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويسدد المواطن هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزى، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتي الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثني أيضًا المحارم والأطفال أقل من 12 عامًا ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.

وقد ناشدت الوزارة السلطات السعودية إرجاء تنفيذ شرط البصمة لحين توفير عدد أكبر من المكاتب التابعة لشركة تساهيل السعودية؛ لتخفيف الأعباء عن راغبي العمرة.

جاء وضع الضوابط بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب تأكيد عدم المساس بمحدودى الدخل.

وتهيب وزارة السياحة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة http://mot.hajj.gov.eg للحصول على المعلومات الصحيحة فيما يخص ضوابط العمرة وعدم الالتفات إلى أي مصادر أخرى.