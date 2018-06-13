السياحة تعلن 30 رحلة ذهبية مجانية للأجانب مشجعى المنتخب

أحمد عاشور قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة ستمنح 30 رحلة مجانية ذهبية لأكثر مشجعي المنتخب المصري خلال مباريات كأس العالم التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل وأضافت خلال السحور الذي تنظمه الوزارة أن الرحلة الذهبية تشمل 7 أيام وتهدف للترويج للسياحة المصرية، خاصة بعد نجاح حملة "



أحمد عاشور قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة ستمنح 30 رحلة مجانية ذهبية لأكثر مشجعي المنتخب المصري خلال مباريات كأس العالم التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل وأضافت خلال السحور الذي تنظمه الوزارة أن الرحلة الذهبية تشمل 7 أيام وتهدف للترويج للسياحة المصرية، خاصة بعد نجاح حملة “مصر اكتشف واستثمر” عقد رعاية مباريات كأس العالم إقليميًا. ويفتتح مونديال روسيا فى الخامسة من مساء اليوم بمباراة منتخبى البلد المضيف والمملكة العربية السعودية.