السياحة تعلن حصول 18 فندقا على شهادة السلامة الصحية في 3 محافظات

أهابت الوزارة بالمواطنين عدم التعامل إلا مع الفنادق التي حصلت على الشهادة



أعلنت وزارة السياحة والآثار حصول ١٨ فندقا ، في ثلاثة محافظات علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل ، وهي الشهادة التي تسمح لتلك الفنادق باستقبال زائرين بحد أقصى 25% من طاقة كل فندق حتى 15 يونيو القادم.

وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي أن الفنادق التي حصلت على الترخيص في مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت شهادة السلامة الصحية ، المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وكانت وزارة السياحة أصدرت مؤخرا ضوابط مشددة للفنادق التي ترغب في استئناف العمل ، معظمها إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال بيان الوزارة أن تلك الفنادق استوفت كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تفتيش ومراجعة 27 فندقا خلال 4 آيام

وحسب البيان أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة ٢٧ فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وتابع البيان أن تلك المراجعة أسفرت نتائج الفحص عن أن ٩ من ١٦ فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية .