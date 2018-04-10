السياحة تعتزم إضافة معايير جديدة فى كراسة شروط حملة الترويج

■ المشاط: نسعى إلى تفعيل صندوق «بابيروس» لتمويل المشروعات المتعثرة

■ رفع كفاءة المكاتب الخارجية الحالية وإعادة تقييمها

■ الوزارة أنفقت مليون دولار على الحملات المشتركة بالخارج

دعاء محمود

تعتزم وزارة السياحة إضافة معايير جديدة فى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة الترويج السياحى لمصر فى الخارج قبل طرحها، بعد انتهاء عقد شركة «جى دبليو تي» المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى سبتمبر المقبل.

و قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة – خلال الجلسة الحوارية التى عقدتها يوم الخميس الماضى، تحت عنوان السياحة والاقتصاد – إنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين لتقييم المتقدمين لإدارة الحملة، والتأكد من أن كل الشروط والمعايير متوفرة فى الشركات.

جدير بالذكر أن «جى دبليو تي»، فازت بمناقصة الحملة الترويجية لمصر فى الأسواق الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى سبتمبر 2015 وتولت الشركة الترويج لمصر فى 27 سوقا سياحية، مقابل 68 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهى عقدها فى سبتمبر المقبل.

ولفتت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع السياحى، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا معها خلال الأسبوع الماضى، استغرق 4 ساعات للحديث عن ملف الترويج لمصر، وكيفية إطلاق علامة تجارية سياحية للمنتج المصرى.

وتابعت أن الرئيس شدد على أهمية بناء علامة تجارية للمنتج السياحى، خاصة وأن مصر تمتلك منتجات سياحية لم يتم الترويج لها، مشيرة إلى أن إستراتيجية الوزارة للعمل بهذا الشأن ترتكز على استهداف الشباب وتنويع المنتج المقدم للسائح.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزيرة اعتزامها تفعيل صندوق الاستثمار السياحى «بابيروس» لتمويل المشروعات والفنادق المتعثرة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تتواصل مع أسامة صالح، رئيس شركة «أيادى» للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالصندوق .

وأوضحت أن الصندوق يستهدف تمويل المشروعات السياحية المتعثرة، وبلغ رأسماله نحو 50 مليون جنيه، مؤكدة أنها تسعى إلى زيادة رأسماله .

وردا على تساؤل الصحفيين حول إمكانية الترويج للصندوق لدى صناديق سيادية عربية خلال ملتقى السفر العربى بدبى نهاية أبريل المقبل، أكدت أن الترويج مستبعد حاليا، والهدف من التواجد بمعرض دبى الترويج لمصر وزيادة حصتها من السوق العربية.

وأضافت أن الوزارة ستشارك فى معرض السوق العربية الذى سيقام فى مدينة دبى خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجارى، مؤكدة أن الهدف من المشاركة فى المعرض هو التركيز على السوق العربية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان .

ولفتت إلى أنها شاركت مع وزارة الآثار فى افتتاح معرض «توت عنخ أمون» فى أمريكا الشهر الماضى، مشيرة إلى أن هناك مباحثات مع اتحاد الغرف السياحية لإرسال ممثلين عن القطاع السياحى للتواجد فى المعرض بهدف الترويج لمصر.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف العمل على رفع كفاءة 8 مكاتب خارجية تابعة للهيئة العامة للتنشيط السياحى، والتأكد من فعالية عملها، قبل افتتاح مكاتب أخرى سواء التى تم تجميد نشاطها أو افتتاح مكاتب جديدة.

وتابعت أن المكاتب الخارجية أداة مهمة للترويج السياحى وجار تقييمها، والنظر لدور كل مكتب وموقعه الجغرافى وعدد العاملين به ورؤساء هذه المكاتب وذلك لتحقيق المرجو منها.

على صعيد آخر، أعلنت الوزيرة عن تلقى عرض من شركة «هواوي» الصينية بهدف الترويج للمقصد المصرى عبر أجهزة الهواتف المحمولة من خلال عرض صور للمناطق السياحية فى مصر، لافتة إلى أنه من المقرر عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة خلال الشهر الجارى.

وأضافت أنها عقدت اجتماعا مع ممثلى الشركة، والتى تعد أكبر شركة فى الصين، موضحة أن هذه الخطوة تسهم فى الترويج للمنتج المصرى فى السوق الصينى، مؤكدة أن نصيب مصر من السوق الآسيوى ضئيل بالرغم من أنه من الأسواق المهمة.

وتابعت أن الصين تصدر نحو 150 مليون سائح سنويا، وبإيرادات تصل إلى 200 مليار دولار، مؤكدة أن من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة التركيز على اجتذاب أكبر عدد من السائحين من السوق الآسيوية.

وعن ملف المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات فى برامج الدعم السابقة، لفتت إلى أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء منها، مؤكدة أن سبب التأخر يعود إلى إجراءات إدارية تتعلق بأوراق تعمل الوزارة على الانتهاء منها.

وأشارت إلى أنه تم رصد نحو 9 ملايين دولار خلال العام الماضى للحملات المشتركة بالخارج، مشيرة إلى أن ما تم إنفاقه حتى الآن مليون دولار فقط .

وأكدت أن الوزارة تستهدف تحسين منظومة التدريب وتطوير قطاع الفنادق، مشيرة إلى أنها طالبت الاتحاد المصرى للغرف السياحية بإعداد مذكرة عن عدد الفنادق والشركات التى حصلت على تمويل من البنك المركزى المصرى، فى إطار مبادرة الإحلال والتجديد للفنادق .

وكان «المركزى» قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات السياحية، بقيمة 5 مليارات جنيه على أن تمول البنوك %75 منها، والباقى من الفنادقن مع اشتراط انتظام الشركات فى سداد الأقساط قبل 13 ديسمبر 2016.

وأضافت الوزيرة أنها طالبت الاتحاد أيضا بوضع مقترحات للقضاء على ظاهرة حرق أسعار الفنادق، موضحة أنه جار وضع خطة كاملة لتدريب العاملين بالقطاع بالمدن السياحية، منها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالتنسيق مع المحافظات واتحاد الغرف السياحية.

وأكدت أن القطاع السياحى يحتاج إلى 750 ألف عامل لخدمة 250 ألف غرفة فندقية موجودة بمصر، لافتة إلى أنها تستهدف تدريب العمالة بالفنادق والوزارة متابعة أن %25 فقط من خريجى سياحة وفنادق يمكن الاستفادة منهم فى القطاع السياحى.

ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمى شهد نموا وبالتالى فهناك ارتفاع للقوى الشرائية للسائحين حول العالم، مما زاد شهية السفر لديهم، مشيرة إلى أن هناك ورشة عمل يومى 9 و10 مايو المقبل لمنظمة السياحة العالمية فى مدينة شرم الشيخ .

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الترويج المشترك للأسواق التى حققت معدلات نمو مؤخرا، مثل الصين والهند وأسواق أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى أمريكا اللاتنية، والتى تستقبل مصر 1% فقط من السياحة الوافدة منها.

وعن السوق الروسية، أكدت أنه يمثل %30 من إجمالى الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن خطة الترويج لهذه السوق تتوقف على حجم الأعداد التى ستصل على أولى الرحلات من موسكو – القاهرة.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر عقب سقوط الطائرة الروسية «ميتروجيت» فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، مما تسبب فى وفاة 224 شخصًا كانوا على متنها.

ووقع وزيرا الطيران المصرى، والنقل الروسى سوكولوف، أواخر العام الماضى، بروتوكول عودة الرحلات لتنطلق 1 فبراير 2018.

يذكر أن شركة مصر للطيران، قررت طرح تخفيض %50 على درجة رجال الأعمال، و%35 على الدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقررة يوم 12 أبريل للذهاب والعودة.

وأضافت الوزيرة أن «السياحة» تولى اهتماما بمدينة شرم الشيخ، والبحث عن أسواق بديلة للتخلص من فرض بعض الدول حظر السفر لها مثل بريطانيا.

وعن موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، أكدت أنها تستهدف إجراءها خلال يونيو المقبل، عقب انتهاء لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية من تعديلات اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.

وأضافت أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى للتوافق على كل بنود التعديلات، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات فى أسرع وقت خاصة وأن الاتحاد هو المجلس المعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص، وله دور فعال فى تعديل التشريعات الخاصة به.

ولفتت إلى أهمية وجود اتحاد للغرف منتخب من دون طعن عليه، مشيرة إلى أنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء من التعديلات باللائحة.

و قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد، إن الهيئة هى الذراع التسويقية لمصر بالخارج، وإستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، ستكون أكثر إنتاجية وكفاءة وسرعة بحيث تعتمد على الخبرات العاملين بالهيئة بالتوازى مع العناصر الشابة.

وأضاف أن إستراتيجية الهيئة ستركز على الاعتماد بقوة على وسائل التواصل الاجتماعى للترويج بشكل أفضل لمصر، مشيرا إلى أنه عقب توليه رئاسة الهيئة منذ أيام، عقد عددا من اللقاءات مع رؤساء القطاعات وجميع العاملين بالهيئة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومنها سداد المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات بالخارج، مؤكدا أنها خطوة ضرورية لتحسين سمعة الهيئة.

وأكد أن خطة الهيئة قائمة على منهجية تعتمد على جذب السائح ذوى الإنفاق المرتفع، مع التركيز على التوسع فى الأسواق الجديدة فى آسيا وأفريقيا، خاصة أن الاعتماد على أسواق محددة غير مجد.

وأشار إلى أن نحو 4 ملايين أسرة تعتمد على الدخل السياحى، وبالتالى يجب تكثيف كل الجهود للنهوض بالقطاع لتحقيق أفضل عائد للدولة.