«السياحة» تطلق خدمة الزيارات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية عبر الإنترنت

كما تطلق الوزارة، اليوم، بالتعاون مع معهد البحوث الأمريكية بالقاهرة أولى الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا؛ وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي في مدينة الأقصر، والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر.

أطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، خدمة زيارات لبعض المواقع الأثرية والمتاحف عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، وسيكون شعار هذه الزيارات

Experience Egypt from Home

Stay Home

Stay Safe

كما تطلق الوزارة، اليوم، بالتعاون مع معهد البحوث الأمريكية بالقاهرة أولى الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا؛ وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي في مدينة الأقصر، والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم؛ للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19).