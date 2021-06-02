«السياحة» تطلق حملة «مصر بتناديك» لجذب العرب

تكثف وزارة السياحة والآثار الحملات الإعلانية الديجيتال بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استمرارًا للحملة الترويجية بالسوق العربية، التي تم إطلاقها اعتبارًا من الأسبوع الأول من مايو الماضي.

وأشار أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه في ظل اهتمام الهيئة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة، وخاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم ومنهم شريحة الشباب فإن الهيئة استبدلت الوسائل التقليدية للترويج بتنفيذ حملة إعلانية ديجيتال على أهم مواقع التواصل الاجتماعي وكبرى محركات البحث google إضافة إلى كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Wego ” ” باستخدام محتوى إعلاني جذاب تم إنتاجه خصيصا للسوق العربي، والذي يتضمن أفلام قصيرة ومحتوي مكتوب وإعلانات مصورة.

وأوضحت سوزان مصطفي مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة، أنه تم إطلاق هذه الحملة اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو الماضي تحت شعار ” #مصربتناديك #أجازتك في مصر #سافرمصر”، وسوف تمتد لمدة شهرين.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تستهدف دعوة السائح العربي لزيارة مصر خلال موسم أجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى إعادة مصر إلى أذهان السائح العربي وجذبه لزيارتها والتركيز على إلقاء الضوء على المنتج المصري الفريد والمتنوع.

تجدر الإشارة إلى أن السوق العربية من الأسواق السياحية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.