«السياحة» تطلق حملة دولية ترويجية لسانت كاترين فى مارس 2023

كشف عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه سيتم إطلاق الحملة الدعائية للترويج لمدينة سانت كاترين دولياً خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف القاضى لـ«المال»، أن الهيئة تعاقدت فى أواخر شهر أغسطس الماضى، مع شركة Twenty 31 الدولية لإعداد إستراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين فى مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هناك 3 مراحل لإعداد الإستراتيجية، الأولى تتضمن إجراء دراسة بحثية للأسواق الدولية المصدرة للسياحة، للوقوف على نوعية وفئات المهتمين بزيارة مدينة مثل سانت كاترين.

وأوضح أن الشركة الدولية ستقوم بزيارة ميدانية إلى سانت كاترين للتعرف على المقومات الروحانية والطبيعية والبيئية والأثرية التى تتمتع بها.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع الخبراء الدوليين المتخصصين فى هذا الشأن، لوضع الإستراتيجية الترويجية المناسبة والخطوط العريضة للأفكار الخاصة بالحملة الدعائية، منوها بأنه من المقرر انتهاء المرحلة الأولى فى أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وقال القاضى إن المرحلة الثانية تتضمن عرض الخطوط الأولية للدراسة البحثية التى تم إجراؤها، ونتائج اللقاءات مع المتخصصين، للبدء فى إعداد الإستراتيجية نفسها، لافتا إلى أن الوزارة ستنتج فيلم ترويجى عن المدينة لإبراز قدسيتها والمقومات السياحية والأثرية بها.

ونوه بأن الميزانية المخصصة للحملة الدعائية للترويج لمدينة سانت كاترين لم تُحدد بعد، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الدراسات اللازمة وحصر الأسواق سيتم تحديد الميزانية.

وأوضح أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، والترويج لها فى جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وجذب المزيد من السائحين إليها من مختلف دول العالم، وتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، انطلاقا من قدسية المدينة الحاضنة للديانات السماوية الثلاثة.