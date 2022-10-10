«السياحة» تطلق حملة جديدة للترويج للمقصد المصري خلال الموسم الشتوي 2022-2023

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا الأسبوع ولمدة 6 أسابيع، حملة ترويجية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري، خلال الموسم السياحي الشتوي 2022-2023، بعدد من الدول المستهدَفة؛ منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، ولاسيما خلال الموسم السياحي الشتوي.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه سيتم، خلال هذه الحملة، إعادة إطلاق حملة اتبع الشمس “Follow the Sun” التي أطلقتها الوزارة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال موسم الشتاء الماضي، والتي حققت أكثر من 130 مليون مشاهدة حول العالم، مع إجراء تعديلات فنية عليها لتلائم المستجدّات العالمية.

وأضاف أن هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء، والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.

وأشارت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أن هذه الحملة عبارة عن مزيج من الأفلام الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية واستضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر ونقل صورة حية عن الدفء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري خلال فصل الشتاء والمميزات التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأضافت أنه يعزز هذه الحملة الترويجية حملةٌ أخرى تسويقية بين منظمي الرحلات وشركات الطيران الدولية العاملة في مصر، من خلال المشاركة في المعارض الدولية التي تُقام في الدول المستهدفة،

فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات الدولية المكثفة التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي.