السياحة تطالب شركات الطيران بعدم فرض غرامات لتغيير الحجوزات

دعاء محمودطالبت غرفة شركات السياحة والسفر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من مسئولي شركتي النيل للطيران وفلاي إيجيبت، بعدم فرض أي نوع من أنواع الغرامات على الشركات السياحية؛ نتيجة تعديل أو تغيير مواعيد حجوزات رحلات الطيران.وقال ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الأعمال بالغرفة، إن الشركات ال

دعاء محمود

طالبت غرفة شركات السياحة والسفر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من مسئولي شركتي النيل للطيران وفلاي إيجيبت، بعدم فرض أي نوع من أنواع الغرامات على الشركات السياحية؛ نتيجة تعديل أو تغيير مواعيد حجوزات رحلات الطيران.

وقال ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الأعمال بالغرفة، إن الشركات السياحية تعاني حاليا من أزمة البصمة الحيوية للمعتمرين المصريين، وذلك بسبب تعطل السيستم الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية، مما نتج عدم قيام القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس بإصدار التأشيرات لمعتمري الشركات السياحية في مواعيدها.

وأضاف تركي في تصريحات له، أن الشركات تتكبد خسائر بسبب هذه الأزمة، وهو الأمر الذي أدى بالتبعية إلى ارتباك مواعيد السفر، لافتًا إلى أن هذه الأزمة خارجة عن إرادة الشركات السياحية.