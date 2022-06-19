«السياحة» تصدر قائمة برسوم خدمات «اليخوت البحرية»

أصدرت وزارة السياحة عددًا من الضوابط للتعامل مع سياحة اليخوت فى الفترة المقبلة، لاسيما المتعلقة بالرسوم المقرر سدادها مقابل الخدمات.

وحددت الضوابط دفع رسوم لليخت بحمولة أقل من 300 طن، 81 دولارًا رسم الميناء، و4.6 دولار رسم رسو على الرصيف، و30 جنيهًا لتصاريح السفر، ورسم النوباتجية 120 دولارًا، وقيمة رسوم تصل إلى 159 دولارًا عن الوكالة الملاحية، و34 دولارًا مقابل الحصول على طلبات التراكى، ودمغة 5 دولارات، بالإضافة إلى رسم إرشاد بنحو 579 دولارًا، و12 دولارًا انتقال المرشد.

وأشارت قائمة الضوابط التى اطلعت عليها «المال»، إلى أن رسوم مبيت اليخت السياحى داخل الموانئ ستختلف من موقع لآخر، ويطبق عليها قرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية.

وحسب الضوابط التى صدرت مؤخرًا عن ميناء الإسكندرية، فإن قطاع النقل البحرى يقدم الدعم الكامل لهيئات الموانئ المصرية، وقرر القطاع إعفاء المعدات التى تخدم حركة السفن، وكذا تكاليف البحوث والدراسات الاستشارية من قائمة الرسوم، ليحقق رفع كفاءة النقل البحرى بشكل عام.

وأوضحت قائمة الضوابط، أنه تم خلال الفترة الأخيرة مراجعة ودراسة كافة القرارات والقوانين المطبقة بالنقل البحرى، وتم أيضًا مراجعة الرسوم وفئات مقابل الخدمات لتوحيدها، لزيادة الاستثمارات فى كافة المجالات.

وبالنسبة للجهات التى يتم التعامل معها أثناء دخول اليخوت إلى الموانئ المصرية، فتضم وزارة الصحة وهيئة السلامة البحرية، ووزارة المالية، والاتصالات، والداخلية، وتم تقسيم أنواع سياحة اليخوت إلى نوعين، الأول منتظمة وتقوم بها شركات متوسطة وكبيرة الحجم، وتوفر برامج سياحية متخصصة لليخوت، والثانى: عارضة، وهى تقوم على رغبة سائح معين لاستئجار يخت لقضاء بعض الوقت دون الارتباط ببرنامج سياحى معين.