استثمار

«السياحة»: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب حريق مركب الزمالك

اللجنة سوف تقوم برفع تقرير مفصل عن نتائج هذه المعاينة
محمود محسن 6:48 م, الأحد, 8 أغسطس 21 6:48 م, الأحد, 8 أغسطس 21

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شكلت وزارة السياحة والآثار لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بالمركب السياحى “عمر الخيام”، بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك (حي غرب القاهرة).

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن اللجنة توجهت على الفور لمعاينة هذا المطعم النيلي للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من مدى صلاحيته لإعادة تشغيله واستقبال الرواد، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تقوم برفع تقرير مفصل عن نتائج هذه المعاينة.

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بقلم محمود محسن

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