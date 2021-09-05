«السياحة» تشارك في مؤتمر «منظمي الرحلات في الصين والدول العربية»

أكدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مساندة الحكومة المصرية للقطاع السياحي للعمل على استئناف السياحة الوافدة إلى مصر

ألقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كلمة عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر “منظمى الرحلات في الصين والدول العربية” الذى عٌقد افتراضيًا ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض “الصين والدول العربية”، والذى أقيم في مدينة ينشوان الصينية بمشاركة عدد من الدول العربية من بينها مصر.

واستهلت نائب الوزير كلمتها بالتأكيد على أن مصر والصين يمتلكان العديد من المقومات السياحية، سواء التاريخية أو الثقافية أو الترفيهية وغيرها من الأنشطة الجاذبة المتعددة التي تجتمع في مقصد سياحي واحد.

كما استعرضت نائب الوزير خلال كلمتها التجربة المصرية فى استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مصر كانت حريصة في المقام الأول على سلامة مواطنيها مع دعم ومساندة القطاع السياحي والعمل على تعافيه.

وأشارت إلى أنه قبيل البدء في استئناف حركة السياحة في يوليو 2020 وضعت مصر ضوابط سلامة صحية وإجراءات احترازية ووقائية صارمة يتم تطبيقها في كل المنشآت والأماكن السياحية والأثرية والمطارات، حيث تم وضع هذه الضوابط وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما تحدثت عن مساندة الحكومة المصرية للقطاع السياحي للعمل على استئناف السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشارت إلى التواصل المستمر مع شركاء المهنة واطلاعهم أولا بأول على الإجراءات المتخذة لتحقيق أعلى معدلات السلامة للسائحين والعاملين بالقطاع وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة في المقصد المصرى .

وتحدثت نائب الوزير عن موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في أبريل الماضى والذي تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك وملكات في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

لافتة إلى أن هذا الحدث الاستثنائي كان ولا يزال من الأحداث التي جذبت الأنظار إلى مصر.

كما أشارت إلى قرارات الحكومة المصرية مؤخرا بالسماح بدخول مصر للسائحين الحاصلين على التطعيم أو من لديهم نتائج سلبية لتحليل PCR التي تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا وهى القرارات التي تسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الحركة السياحية لمصر.

وفى نهاية كلمتها، وجهت نائب الوزير الدعوة للسائحين الصينيين لزيارة مصر والاستمتاع بكل مقوماتها السياحية.