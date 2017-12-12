السياحة تشارك بالمؤتمر الثاني الدولي في عمان

المال- خاص شاركت د. عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، فى فعاليات المؤتمر الثانى الدولى للسياحة والثقافة دعما للتنمية المستدامة المنعقد فى سلطنة عمان. وقالت نائبة الوزير في كلمة مصر في مناقشات وزراء السياحة والثقافة حول العلاقة بين التراث الثقافي والسياحة، والتى أدارها جون ديفتريوس المحاور فى CNN وردا

المال- خاص

شاركت د. عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، فى فعاليات المؤتمر الثانى الدولى للسياحة والثقافة دعما للتنمية المستدامة المنعقد فى سلطنة عمان.

وقالت نائبة الوزير في كلمة مصر في مناقشات وزراء السياحة والثقافة حول العلاقة بين التراث الثقافي والسياحة، والتى أدارها جون ديفتريوس المحاور فى CNN وردا على سؤاله حول خطط التحرك التى انتهجتها مصر نحو استعادة السياحة هذا العام بعد معاناة لسنوات من انحسار الحركة السياحية.

أوضحت نائبة الوزير خلال المناقشات أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.

وأشارت رجب إلى أن مصر بدأت بالفعل تعمل على استعادة الحركة السياحية في ظل حالة الاستقرار السياسي والأمنى والتنسيق والتعاون والشراكة بين وزارات السياحة والطيران المدني والآثار، الأمر الذي أسهم في دفع الحركة السياحية.

وأكدت أن الوزارة تسعى أن تكون استراتيجيتها متوافقة مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن السياحة استطاعت أن يتم تضمينها في المحور الاقتصادي وكذلك الاجتماعي الثقافي والبيئي بمشروعات محددة لها مؤشرات قابلة للقياس لضمان تحقيق المتابعة والمحاسبة، وهذا أفضل من أن يفرد للسياحة محور خاص ويؤكد أن نجاح استعادة الحركة السياحية وضمان استدامتها وتحسين خدماتها يتطلب تبني كل مؤسسات الدولة لها.

وعلى هامش المؤتمر التقت نائبة الوزير مع السيد ناصر المحرزى وزير السياحة العمانى بحضور قيادات وزارة السياحة العمانية، حيث تم التباحث حول مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وسلطنة عمان لإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ بنودها وتفعيل التعاون فى عدة مجالات منها الاستثمار والتخطيط والترويج.

وفي نهاية اللقاء أشاد الوزير المحرزي بحفاوة استقبال السيد يحيى راشد له الأسبوع الماضي خلال مشاركته فى المجلس الوزاري العربى الذي عقد في القاهرة يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري، حيث أعرب عن سعادته بزيارة مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية بمصاحبة راشد.