استثمار

«السياحة» تسلم 7 فنادق فى جنوب سيناء والبحر الأحمر شهادة السلامة الصحية

الإجمالى ارتفع إلى 487 فندقا
أحمد عاشور 3:20 م, السبت, 4 يوليو 20 3:20 م, السبت, 4 يوليو 20

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تسلم أمس 7 فنادق بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها جميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية اىي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي جراند أوتيل، ورينسانس جولدن فيو بيتش، ومارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو، وغزالة جاردنز، وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي كابانا، والدابي، وبورت غالب IHG.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلى 487 فندقا بـ 19 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا الى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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