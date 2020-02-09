السياحة تستهدف عقد شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتولي الحجز الأون لاين للمزارات

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن الوزاره تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران إلى مصر ودفع الحركة السياحية إليها.

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع د. فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء اللجنة لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحى والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع أشارت شلبي إلى أن الوزاره تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران إلى مصر ودفع الحركة السياحية إليها.

ولفتت إلى أنه قد تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعياً.

وتابعت أنه جاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب انجلترا وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة.

وأكدت على التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة بجنوب مصر، مثل شرم الشيخ / الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى هذه المقاصد السياحية الهامة.

وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتتولى عملية الحجز عبر الانترنت Online ونظام الدفع الإلكتروني، وخاصة للمزارات التى يكون عليها إقبال وحركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.

وأوضحت نائبة الوزير أنه جار مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدى اهتماما بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات، لافتة إلى أن ملف السياحة والآثار أصبح من أولويات الحكومة المصرية.