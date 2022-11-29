«السياحة» تستهدف رفع الطاقة الفندقية فى مصر بنسبة 30% حتى عام 2028

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار تستهدف رفع حجم الطاقة الفندقية فى المقصد المصرى بنسبة %30 حتى عام 2028.

وأضاف عاقل لـ«المال»، أنه سيتم زيادة عدد الفنادق فى مدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان، بهدف مواكبة الخطة الحكومية لاستقطاب 30 مليون سائح سنوياً.

وتتبنى وزارة السياحة والآثار استراتيجية للنهوض بالقطاع، أبرز محاورها تشجيع الاستثمار فى الإشغالات الفندقية، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها فى الربع الأول من 2023.

وأوضح عاقل أن تحسين مناخ الاستثمار السياحى يتضمن منح التسهيلات اللازمة للإنشاء والتراخيص، إلى جانب توحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر (الشباك الواحد)، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وتابع أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ستساعد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية، منها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، فضلاً عن تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص منشآت القطاع. يذكر أن المكتب الاستشارى الذى أعد استراتيجية النهوض بالسياحة، يضم عددًا من الخبراء من جنسيات مختلفة (إيطالية وإنجليزية وغيرها)، وكان قد أعد إستراتيجية مماثلة خلال الفترة من 2007 إلى 2009، وأجرى تحديثات عليها منذ 18 شهرًا، بالشراكة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.