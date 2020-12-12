استثمار

«السياحة» تدرس إصدار قرارات غلق وإلغاء تراخيص للمنشآت السياحية المخالفة

اللجان مستمرة في المرور المفاجئ على المنشآت لاتخاذ ما يلزم قانونيا تجاه المخالف
دعاء محمود 3:21 م, السبت, 12 ديسمبر 20 3:21 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بإيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، التي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من تنفيذ القرار.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 8 منشآت مخالفة للقوانين، تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها.

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كما قامت تلك المنشآت بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة وتقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ويتكدس الرواد بها، ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت، لا سيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وما يؤثر على سمعة مصر السياحية.

ولفت إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب، ما يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.

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وأشار إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري دراسة قرارات غلق وإلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد توجيه الإنذار لها من قبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان مستمرة في المرور المفاجئ على المنشآت لاتخاذ ما يلزم قانونيا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

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جدير بالذكر أن الوزارة كانت أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.

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بقلم دعاء محمود

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