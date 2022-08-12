«السياحة» تتعاقد مع إحدى كبرى وكالات الإعلان الدولية لتنفيذ الحملة الترويجية لمصر

قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاقد مع واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة وهي شركة McCann الأمريكية، لتقوم بتنفيذ الحملة الترويجية لمصر في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021.

وذلك في ظل المستجدات العالمية السياسية والصحية التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على حركة السياحة في العالم وغيرت من اتجاهات السياحة ومن آليات الترويج السياحي.

من جانبه أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المهام والخطط من خلال آليات الترويج المختلفة؛

منها ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة، إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة،

إقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج، إنتاج المواد الإعلانية لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية،

إعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام في الأسواق المختلفة من تليفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية في الربع الأخير من العام الحالي، تزامنًا مع قيام وزارة السياحة والآثار بتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الهامة؛

منها الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات،

والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك تزامنًا مع الزخم الإعلامي الدولي في ظل استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف القاضي أن الحملة الترويجية سوف تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا،

كما ستخاطب الحملة كل فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، كما ستخاطب أسواقًا جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر، والتي تناسب جميع الأذواق والفئات من السائحين، وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وتم اختيار هذه الوكالة الإعلانية بعد منافسة بين العديد من وكالات الإعلان المحلية والدولية، وبناء على المقترحات الإبداعية التي تقدمت بها الشركات،

والتي جاءت متماشية مع الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

تأتي الحملة الدولية المتكاملة بعد إطلاق الهيئة خلال الفترة الماضية للعديد من الحملات الترويجية مثل حملة “اليوم في مصر ما بيخلصش”،

والتي شاركت فيها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ومجموعة من مشاهير المدونين والمؤثرين للترويج لموسم صيف 2022 بالسوق العربي،

وأشارت المؤشرات الأولية بعد شهر من إطلاق هذه الحملة إلى نجاح الحملة في زيادة نسب البحث عن مصر بالأسواق المستهدفة، مقارنة مثيلتها في العام الماضي، حيث زادت نسب البحث في المملكة العربية السعودية بنسبة 123%، وفي الكويت نسبة 182%.

كما تلاحظ زيادة أعداد السائحين من الأشقاء العرب خلال الأسابيع الماضية كنتيجة لهذه الحملات.

كما سبق أن أطلقت الهيئة حملة Follow the Sun، والتي تم إطلاقها بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال فترة الشتاء الماضي،

حيث فازت بأفضل إعلان سياحي لشهر مايو 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية؛ وهي أحد أكبر شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول المختلفة،

بالإضافة إلى حملة Sunny Christmas والتي نجحت في الوصول إلى 107 مليون مستخدم، كما رفعت معدلات البحث الإلكتروني عن مصر على محركات البحث العالمي بالأسواق المستهدفة بنسبة 95% مقارنة بعام 2020، وغيرها من الحملات التي اطلقت علي مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن شركة McCann تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 110 أعوام، وهي شركة كبيرة متخصصة، ولها خبرات طويلة في مجالات الدعاية والإعلان والتسويق وتقديم الخدمات الإستراتيجية والإبداعية للحملات الإعلانية،

وهي عضو في مجموعة IPG القابضة الدولية للخدمات التسويقية والإعلامية، وواحدة من أكبر أربع مجموعات دولية ذات خبرة واسعة النطاق في الخدمات التسويقية المتكاملة،

كما أن لديها 300 مكتب في أكثر من 120 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 20000 متخصص في الإعلان.

وجاء هذا التعاقد بعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة عام 2021، باختيار شركة دولية كبرى لتنفيذ الحملة الترويجية الدولية لمصر،

وذلك في ضوء الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، والتي أعدَّها تحالف إنجليزي كندي.