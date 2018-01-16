السياحة تتراجع عن تطبيق الحد الأدنى لتسعير الغرف الفندقية

أحمد عاشور ودعاء محمود:تراجعت وزارة السياحة عن تطبيق الحد الأدنى للغرف الفندقية، الذى كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى.وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، لـ«المال»، إنها بعد دراسة جميع الأسواق العالمية لم تجد أى

أحمد عاشور ودعاء محمود:

تراجعت وزارة السياحة عن تطبيق الحد الأدنى للغرف الفندقية، الذى كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى.

وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، لـ«المال»، إنها بعد دراسة جميع الأسواق العالمية لم تجد أى دولة تقوم بتطبيق الحد الأدنى للغرف الفندقية، وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، وأصدر تعليمات بعدم صدور أى قرار بتطبيقه فى مصر، على أن يتم ترك الأسعار لقوى العرض والطلب.

وكان وزير السياحة السابق، يحيى راشد، قد شكل لجنة لتسعير الغرف الفندقية، وأعلن أحمد بلبع، عضو اللجنة، فى تصريحات سابقة، أن الأسعار التى تم التوصل لها كانت 110 دولارات كحد أدنى لفنادق القاهرة الكبرى فئة 5 نجوم، و35 دولارا لفنادق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و25 دولاراً كحد أدنى لأسعار الإقامة بفنادق فئة 4 نجوم بجميع المناطق السياحية على أن ينخفض هذا الحد إلى 20 دولاراً فى الفنادق فئة 3 نجوم.

وكان من المقرر أن يقوم وزير السياحة بإصدار قرار يقضى بتطبيق تلك الأسعار لإكسابها صفة الإلزام.

وفى سياق متصل، ذكرت عادلة رجب، نائب وزيرة السياحة، أنها أعدت كل الملفات الخاصة بالقطاع السياحى، وتم تقديمها للدكتورة رانيا المشاط، الوزيرة الجديدة للاطلاع عليها، وتحديد رؤيتها فى إدارة القطاع الفترة المقبلة.

وأكدت المشاط فى بيان صحفى أمس أهمية صناعة السياحة ودورها فى دعم اقتصاديات الدول، مشيرة إلى ضرورة إحراز تقدم، ونجاح الوزارة لتكون نموذجا يحتذى به عالميا بالتعاون مع كل خبرات القطاع السياحى فى الوزارة وأيضا من المستثمرين والعاملين بالقطاع، كما استعرضت مع نائبتها برنامج الوزارة الجديد لتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف ودوره فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أنه يتم العمل حاليا على صرف مستحقات منظمى الرحلات السياحية المتأخرة فى برنامج تحفيز الطيران السابق 2015/ 2016 وشرحت أسباب تأخر السداد.

وكان أول نشاطات المشاط الاجتماع مع كبار مستثمرى القطاع السياحى، مساء الأحد، لبحث مشاكلهم، خاصة فيما يتعلق بأزمة إدارة ملف الحج والعمرة، وخطط التسويق للمقصد السياحى المصرى.

وقال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأحد المشاركين فى الاجتماع، إن اللقاء كان مبشراً واستعرضت الوزيرة كل المعوقات التى تواجه صناعة السياحة وتم الاتفاق على التواصل المستمر معها، قائلاً: «سنشكل فرق عمل دائمة وسنتواصل مع الوزيرة كل دقيقة».

وأضاف شيحة أن «المشاط» اقترحت خلال اللقاء تشكيل فريق عمل يتولى إدارة ملف الحج والعمرة برئاسته، كما أبدت اهتمامها بسرعة استئناف رحلات العمرة.