السياحة تبدأ إعادة البناء .. تشغيل قطار نوم “الأقصر -الغردقة”(صور)

نشطت وزارة السياحة والآثار في عقدت اجتماعات الفترة الماضية لاعادة ترتيب أوضاع القطاع السياحي استعدادا لمرحلة العودة بعد ” التوقف ” نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

حيث عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إجتماع مع الفريق كامل الوزير وزير النقل لزيادة التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي .

وقال بيان لوزارة السياحة منذ قليل أن الإجتماع كان بحضور رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة الشركات السياحية.

لقاء وزير النقل وخطة ربط النيل بالبحر

لقاء وزير السياحة وزير النقل

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.

وأشار وزير السياحة أن وزير النقل وجه المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.

وأشار وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، لافتا الى أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد.

المحاور الجديدة

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية، وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانيء النيلية والبحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصاد القومي.

اليات الحماية المدنية

إجتماع الحماية المدنية

ومن ناحية أخرى اجتمع بوفد من الادارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وحضر الإجتماع عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.

مشكلات التصاريح

وأوضح عبد الفتاح العاصي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشات الفندقية القائمة علي تصاريح الحماية المدنية والعمل علي سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة الي إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من اخطار الحريق.

سلامة الغذاء

اجتماع وزير السياحة مع مدير برنامج الاغذية العالمي

كما استقبل وزير السياحة أمس الأحد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة للأمم المتحدة (UNWFP)، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال القطاع السياحي، بحضور محمد بدر المستشار السياسي الأول بروما والمهندسة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية.

وناقش الجانبان آوجه التعاون المختلفة لضمان صحة وسلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية في مصر بجميع أنواعها ورفع كفاءة وتطوير نظم تخزين الأغذية والمشروبات، واتباع الطرق المثلي في تخزينها.

كما تم مناقشة تقديم دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي تتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية و الفندقية.