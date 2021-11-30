استثمار

«السياحة» تبحث مع Jefferies الدولية تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع ممثلى شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية
دعاء محمود 4:17 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 4:17 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع ممثلى شركة Jefferies “جيفريز” الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، لاستعراض آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية.. وذلك بحضور ساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من فرص الاستثمار، كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في العمل على استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها بعد تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  «قطاع الأعمال»: نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات موسم 2021

وأوضحت أن هذه الجهود قد أثمرت عن استعادة ثقة السائح في المقصد المصرى، مضيفة أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة.

كما أشارت إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع يقدم تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، إلى جانب قيامه باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز مشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة والمشروعات القومية الكبرى .

اقرأ أيضا  «لاستغلال 36 ألف طن».. وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركة لعصر بذور القطن لإنتاج الزيوت

كما تحدثت نائب الوزير عن فعالية “الأقصر.. طريق الكباش” التي أُقيمت الخميس الماضي، مشيرة إلى الأصداء الإيجابية الرائعة لها على مستوى العالم حيث أبرزت المقومات الفريدة للأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات المبهرة والمشروعات العملاقة تصب بالنفع على قطاع السياحة وتساهم في تحقيق هدف الوزارة في جذب أعداد أكبر من السائحين من مختلف الأسواق السياحية وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

اقرأ أيضا  نائب رئيس غرفة شركات السياحة : استبدال السعودية الحجر الصحي بتلقي اللقاحات خطوة مهمة لازدهار موسم العمرة

كما نوهت الى إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة والتي يتم من خلالها التعرف على حجم إنفاق السائحين لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزيرة التخطيط تتقدم مسيرة المرأة المصرية على هامش أول قمة نسائية دولية بقصر القبة (صور)

السيد فؤاد 4:15 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

وزارة السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين بمتحفي النوبة بأسوان والفن الإسلامي بالقاهرة

دعاء محمود 4:10 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قرار بتحديد توزيع قطاعات أنشطة الاستثمار وأولوياتها

صفية حمدي 3:38 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

مصر وكوريا الجنوبية تسعيان لتوسيع نطاق الشراكات الإنمائية

السيد فؤاد 3:10 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

مصر تفوز بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل في روسيا

دعاء محمود 1:30 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

«50 دولارا للخمس نجوم».. مجلس الوزراء يعتمد رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية

صفية حمدي 1:16 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21