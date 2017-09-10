السياحة تبحث مد برنامج تحفيز الطيران لمدة عام

المال – خاص: تدرس وزارة السياحة مد برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم، الذى وضعته لتشجيع الحركة السياحية الوافدة للسوق المحلية، بالتعاون مع وزارة الطيران، منذ نوفمبر 2016 والمقرر أن ينتهى أكتوبر المقبل. وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، لـ«المال»، إنه جارٍ دراسة مد ا

المال – خاص:

تدرس وزارة السياحة مد برنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم، الذى وضعته لتشجيع الحركة السياحية الوافدة للسوق المحلية، بالتعاون مع وزارة الطيران، منذ نوفمبر 2016 والمقرر أن ينتهى أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، لـ«المال»، إنه جارٍ دراسة مد الأجل الزمنى للبرنامج لمدة عام بعد انتهاء تقييم مدى نجاحه بناءا على بيانات أول ثلاثة أشهر «نوفمبر حتى يناير»، متوقعة صدور قرار المد قبل نهاية سبتمبر الجارى.

وكانت وزارة السياحة قررت دفع التحفيز المالى لبرنامج الطيران لشركة المطارات المصرية المملوكة للحكومة، على أن تقوم الأخيرة بخفض الرسوم للطيران الأجنبى بالقيمة نفسها، بدلاً من التعامل المباشر بين الوزارة والشركات الأجنبية.

ونقلت وكالة رويترز مؤخراً عن مسؤول حكومى أن إيرادات القطاع السياحى ارتفعت بنسبة %170 خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى لتصل إلى 3.5 مليار دولار بينما ارتفعت الأعداد بأكثر من %50، ورفضت نائب وزير السياحة التعليق على الإيرادات والأعداد المعلنة.

وذكرت نائب وزير السياحة أن الوزارة سددت كامل مستحقات التحفيز خلال نوفمبر 2016، وجارٍ سداد حوافز ديسمبر ويناير 2017، من خلال مراجعة المستندات المقدمة لهيئة التنشيط السياحى.

وقالت مصادر فى وقت سابق لـ«المال»، إن هناك صعوبات تواجه وزارتى السياحة والطيران، بسبب طول فترة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عمليات تحويل الأموال الخاصة ببرنامج التحفيز، والتى وصفتها بـ«الروتين الحكومي».

وتشمل منظومة التحفيز 4 برامج، يشترط الأول منها تسيير شركات الطيران المنتظم المنخفض التكاليف 22 رحلة أسبوعيًا للمطارات المصرية، وألا تقل نسبة امتلاء الطائرة عن %80 للحصول على حافز قدره 6000 دولار للرحلة، يسدده صندوق السياحة، نيابة عن شركة الطيران الأجنبية، فى صورة تخفيض جزء من رسوم الخدمات الأرضية بالمطارات المصرية.

ويتعلق البرنامج الثانى بتحفيز الطيران منخفض التكاليف المنتظم والعارض، ويتضمن ألا يقل عدد الرحلات عن 21 أسبوعيًا، وألا تقل نسبة الامتلاء عن %80، وأن يكون الحجز للإقامة الفندقية، وتبلغ قيمة التحفيز للرحلات المنتظمة 6 آلاف دولار، والطيران العارض 3000 دولار.

أما البرنامج الثالث فمخصص لشركات الطيران التى تقوم بتنظيم رحلات تتراوح بين 10 و20 أسبوعيًا «منخفض التكاليف منتظم وعارض» للمطارات المصرية، ويتم تحفيزها بمبلغ قدره 4 آلاف دولار للرحلات المنتظمة، و2000 دولار لرحلات الطيران العارض، شريطة أن تصل نسب الامتلاء إلى %80.

ويتضمن البرنامج الأخير، تحفيز الطيران العارض بمبلغ قدره 3000 دولار عن كل رحلة للمطارات المصرية، بشرط ألا تقل نسبة امتلاء الطائرة لمطارى شرم الشيخ والغردقة، عن %80، ولمطار مرسى علم %65، ولمطارات «الأقصر – أسوان – طابا – مرسى مطروح – العلمين» %50.