السياحة: انتخابات مجالس إدارة الغرف 10 سبتمبر

أعلنت وزارة السياحة أن انتخابات مجالس الغرف السياحية ستجرى فى العاشر من سبتمبر المقبل، يأتى ذلك عقب اعتماد الوزير اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بعد مراجعتها بمجلس الدولة.

هذا وقد تضمنت اللائحة الجديدة بعض التعديلات وأهمها إلغاء رسوم الترشح لعضوية الغرف وتشكيل لجان تسييرها فى حال عدم اكتمال العدد المطلوب للترشح لمجلس الإدارة.

وقد أكدت الوزارة على مساعيها المتواصلة نحو ضبط منظومة الترشح لمجالس إدارات الغرف السياحية.



