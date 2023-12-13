السياحة السعودية: توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية بالمملكة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن العاملين في قطاع السفر والسياحة يؤدون دورا أساسيا في تبادل الخبرات الثقافية بين الأمم والتعريف بالثقافة السعودية، لذا تحرص وزارة السياحة على بقائهم في وظائفهم وزيادة أعدادهم.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، تتطلب خلق مليون فرصة عمل إضافية في المملكة.

وأكد أن القطاع نجح منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى الآن في توفير ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل الآن.

جاء ذلك خلال كلمة “الخطيب” في جلسة بعنوان “التقدم المتسارع في سوق العمل السعودي”، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل الدولي الذي تنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض.

وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.