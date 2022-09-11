«السياحة الداخلية» تنعش المدن الساحلية فى العام الحالى

أكد عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية، أن أداء السياحة الداخلية خلال موسم الصيف هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، رغم وجود ارتفاع فى تكاليف الرحلات هذا الفترة الحالية، مع تباين تقديرات البعض حول تلك الزيادات التى شهدتها أسعار الرحلات خلال الموسم الحالى مقارنة بالماضى، والتى تتراوح من 25 إلى %50.

وأوضح البعض أن الزيادة فى أسعار رحلات السياحة الداخلية هذا العام نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وسعر صرف الدولار، والذى أثر بشكل مؤكد على قطاع النقل السياحى، نتيجة ارتفاع مستلزمات قطع غيار الحافلات وبنود الصيانة الدورية، ومن ثم فى أسعار الخدمات المقدمة.

نصر: انخفاض تكلفة الخدمات والإعاشة بمرسى مطروح جعلها فى الصدارة

وأضاف البعض أن هناك تزايدا فى معدلات الطلب بشكل كبير على بعض المقاصد فى رحلات السياحة الداخلية هذا العام فى مقدمتها مرسى مطروح بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار المقدمة تكلفة الإعاشة، مقارنة ببعض المقاصد الأخرى مثل شرم الشيخ والغردقة.

فى البداية، قال المهندس زين عبيدى، عضو لجنة السياحة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومستشار منظمة السياحة العربية، إن رحلات السياحة الداخلية هذا الموسم منتظمة وتسير بشكل جيد وبما يحقق نتائج إيجابية على العاملين بالقطاع.

وأضاف أن الطلب على رحلات السياحة الداخلية، يركز بشكل كبير على بعض المقاصد فى مقدمتها مرسى مطروح، ثم شرم الشيخ والغردقة، وسفاجا والعين السخنة على الترتيب.

ولفت إلى أن معدلات السياحة الداخلية هذا العام أعلى من العام الماضى بزيادة تقدر بنحو %50، رغم ارتفاع أسعار النقل الناتجة عن التضخم وزيادة سعر صرف الدولار والسولار وغيرها من العناصر الأساسية لعملية تشغيل الحافلات.

عبيدى: العاملون فى الخارج وأسرهم يشكلون النسبة الأكبر

وكشف أن عددا كبيرا من حاجزى رحلات السياحة الداخلية، للمصريين العاملين فى الخارج أو لأسرهم، لافتاً إلى أن هناك قطاعا عريضا من هؤلاء العاملين الذين عادوا لقضاء عطلتهم السنوية فى مصر، وقاموا بالتوجه لحجز رحلات سياحة داخلية لبعض المقاصد ذات الأسعار المنخفضة إلى حد ما.

وأشار عضو لجنة السياحة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن نحو %25 من رحلات السياحة الداخلية من خلال شركات داخلية أو مصانع وهيئات للعاملين بها، أو من الأفراد وغيرها من الجهات.

البنا: الإشغال فى بعض المناطق لم يتعدَ 40% هذا الموسم

واعتبر العبيدى أن الوجهة الأولى التى تستحوذ على رحلات السياحة الداخلية، مدينة مرسى مطروح بنحو %40، تليها الإسكندرية بنحو %30، وبعدها الوجهات الأخرى ومنها شرم الشيخ والغردقة.

يشار إلى أن بيانات البنك المركزى المصرى كشفت ارتفاع إيرادات السياحة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %79.7 مقارنة بما كانت عليه فى نفس الفترة من عام 2021.

بدوره، أكد أسامة نصر، سكرتير شعبة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة «بيتش تورز»، أن رحلات السياحة الداخلية هذا العام شهدت إقبالا خلال الموسم الصيفى وبمعدلات مقبولة.

وأضاف نصر أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية يشمل معظم المقاصد المتاحة وبشكل جيد، ولكن هناك زيادة فى الإقبال بشكل أكبر على بعض المقاصد مثل مرسى مطروح نتيجة تراجع أسعارها، مقارنة ببعض المقاصد الأخرى مثل شرم الشيخ والغردقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «بيتش تورز» إلى أن أسعار رحلات مرسى مطروح تقل بنحو %50 عن الغردقة وشرم الشيخ.

ولفت إلى أنه نتيجة التراجع فى أسعار رحلات مرسى مطروح فإن مستويات الإقبال عليها من السياحة الداخلية مرتفعة، مشيرا إلى أن أعداد السائحين هذا العام فى بعض الوجهات هى نفس معدلات العام الماضى فى المتوسط مع الأخذ بالحسبان الزيادات التى طبقت على أسعار النقل.

وقدر سكرتير شعبة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية نسبة الزيادة فى تكاليف الرحلات السياحية هذا العام بنحو %25 مقارنة بنفس تكاليف الرحلات العام الماضى لكل المقاصد سواء شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى مطروح.

وبدوره، أكد عماد البنا، الرئيس السابق مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، اختلاف نسبة الإشغالات فى بعض الوجهات الداخلية خلال هذا الموسم الصيفى.

وأضاف «البنا» أن مقصد مرسى مطروح بالنسبة للسياحة الداخلية هو من أفضل المواقع، لأنه يحقق نسب تشغيل بشكل مستمر كونه مقصد الشركات والنوادى، لافتاً إلى أن الفنادق والشقق فى مرسى مطروح حققت نسب إشغال جيدة.

ولفت إلى أن الرحلات التى تنظمها الشركات السياحية تشهد بعض الإقبال، مع العلم أن هناك زيادات ملحوظة فى أسعار هذا الموسم.

ولفت إلى أن نسب الإشغال فى بعض مناطق الساحل الشمالى كانت لا تتعدى %40 خلال هذا الموسم الصيفى.

معتز محمود