«السياحة الداخلية» تنعش إشغالات «الغردقة»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب إشغال الفنادق حالياً بمدن البحر الأحمر وخاصة الغردقة تتراوح مابين 14 إلى %20 وذلك من الحد الأقصى المسموح به للتشغيل والبالغة نسبته %50.

وأضاف عاقل فى تصريحات لـ«المال» أن هناك زيادة مرتقبة فى نسب الإشغال الفندقى بمدينة الغردقة خلال شهر يوليو المقبل، مرجعا ذلك إلى أن حركة السياحة الداخلية ستزداد بعد انتهاء العام الدراسى ودخول موسم الصيف.

ويبلغ عدد الفنادق المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر تقريبا 252 فندقا، بطاقة تزيد على 70 ألف غرفة.

ولفت إلى أن السائحين الموجودين حاليا قادمون من دول أوكرانيا، ورومانيا، وبيلاروسيا، والتشيك وبولندا، مشيرا إلى أنه لا توجد جنسيات جديدة خلال الفترة الحالية.

وأكد عاقل أن القطاع السياحى يتمنى أن يضع الجانب الروسى مواعيد محددة لعودة رحلات الطيران العارض إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، متوقعا أن تنتعش إشغالات الفنادق بمجرد عودة السياحة الروسية والألمانية والإنجليزية.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتفقا على عودة الرحلات الروسية الجوية إلى مصر بشكل كامل، وسيشمل ذلك مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

وكانت روسيا قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر فى أكتوبر 2015 بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصاً وطاقم الطائرة المكون من 7 أفراد.

واستأنفت موسكو بعد ذلك رحلاتها الجوية إلى القاهرة فى أبريل عام 2018 عبر رحلات طيران منتظمة.